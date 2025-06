Motorista morre em acidente entre caminhões na MS-306, em Cassilândia

Um grave acidente envolvendo dois caminhões resultou na morte de um motorista na manhã dessa terça-feira (10), na rodovia MS-306, em Cassilândia, a 419 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi identificada como Alzenir Nunes Camacho, de 58 anos, que morreu no local após o veículo que conduzia ser atingido por outro caminhão.

Segundo o boletim de ocorrência, Alzenir dirigia um caminhão Mercedes-Benz Accelo 815 branco e havia acabado de sair de uma chácara, onde entregara materiais de construção. Ao tentar acessar a rodovia, nas proximidades de um sistema de tráfego “Pare e Siga”, o motorista teria atravessado a pista sem observar o fluxo de veículos. Nesse momento, seu caminhão foi atingido violentamente por um Volvo FH 540 vermelho, que trafegava no sentido Cassilândia–Chapadão do Sul.

O impacto da colisão foi tão forte que provocou a morte imediata de Alzenir. Um passageiro que estava com ele foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Municipal de Cassilândia. Conforme a Polícia Militar, ele não apresentava lesões aparentes, mas permanece sob observação médica.

O motorista do caminhão Volvo prestou depoimento às autoridades ainda no local do acidente. De acordo com ele, o sinal de trânsito estava verde no momento em que o outro caminhão entrou repentinamente na pista. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.

A área do acidente foi isolada pela concessionária responsável pela rodovia, a WAY306, para os trabalhos de resgate e perícia técnica. O corpo da vítima foi liberado para a funerária após os procedimentos periciais.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Cassilândia como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima, e as circunstâncias do acidente seguirão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

