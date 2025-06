Polícia prende em Ivinhema homem que violou medida protetiva da ex-mulher

Mandado de prisão foi cumprido após agressões e ameaças reiteradas, incluindo roubo do celular da vítima

A Polícia Civil de Ivinhema prendeu, nesta terça‑feira (10), um homem investigado por descumprir medidas protetivas concedidas em favor da ex‑esposa com base na Lei Maria da Penha. Segundo o boletim da Delegacia local, a vítima denunciou o ex‑marido em maio e obteve decisão judicial que o impedia de se aproximar ou manter contato. Mesmo ciente da ordem, ele passou a enviar mensagens ameaçadoras e, na última sexta‑feira (6), abordou a mulher em um ponto de ônibus, agrediu‑a fisicamente e tomou seu celular.

Diante da nova violência, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, pedido acolhido pela Justiça. Agentes da Seção de Investigação Geral (SIG) localizaram e detiveram o homem nesta manhã. Ele foi levado para a unidade policial, onde permanece à disposição do Judiciário.

A Lei Maria da Penha prevê prisão para quem descumpre medidas protetivas, reforçando a proteção a mulheres em situação de violência doméstica.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram