Suspeito é preso em Campo Grande por vender drogas por telefone

Polícia apreende maconha, haxixe, cocaína, ecstasy e LSD após denúncia anônima; Auto de Prisão em Flagrante é lavrado

Uma denúncia anônima levou, na terça‑feira (10 de junho), equipes da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestros (Garras) até o bairro Jardim Zé Pereira, em Campo Grande. Segundo o relato, um morador usava um VW Gol preto para oferecer entorpecentes pelo esquema conhecido como “disque‑droga”.

No endereço indicado, os policiais abordaram o homem, que carregava maconha. Ele negou o tráfico no primeiro momento, mas a busca na casa revelou 16 porções de maconha, seis de haxixe, duas de cocaína, dois comprimidos de ecstasy e seis cartelas de LSD. Confrontado com as evidências, o suspeito admitiu que fazia entregas de droga sob encomenda.

O veículo e todo o material ilícito foram apreendidos. O suspeito recebeu voz de prisão e teve o Auto de Prisão em Flagrante (APF) lavrado por tráfico de drogas. Ele permanece à disposição da Justiça enquanto prossegue a investigação sobre a extensão do comércio ilegal.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram