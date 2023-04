Motorista morre após perder controle de direção e cair em barranco

Alenkar Moraes, de 44, morreu na manhã desta segunda-feira (3), após sofrer um acidente na MS-473, em Nova Andradina, a 299 km de Campo Grande. O caso ocorreu no trecho que liga o município a Taquarussu.

O condutor dirigia um carro GM Corsa e acabou perdendo o controle da direção, fazendo com que o veículo caísse em um barranco.

Segundo o Nova News, o homem estaria trabalhando como guarda em Taquarussu e, possivelmente, estaria retornando para Nova Andradina quando ocorreu o acidente.

O carro caiu em um barranco durante a madrugada e foi avistado por populares, que acionaram o Corpo de Bombeiros.

Os militares chegaram ao local e encontraram a vítima, que apresentava um ferimento na cabeça, já sem vida. A Perícia foi acionada para investigar as causas do acidente, que serão apuradas pelas autoridades competentes.

