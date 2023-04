Transtorno Bipolar: se atente aos sinais de que a saúde mental não vai bem

Nos dias de hoje, falar sobre tristeza e mau humor pode ser um desafio, em uma sociedade que busca refletir constantemente vidas felizes, principalmente nas redes sociais, onde os likes são geralmente feitos para imagens de pessoas alegres e aparentemente sem problemas. No entanto, é importante estar atento aos sinais de que a saúde mental não vai bem e cuidar das emoções.

O Dia Mundial do Transtorno Bipolar, celebrado sexta-feira (31), tem o objetivo de chamar a atenção para a doença, levar informação à população e eliminar o estigma social. De acordo com a psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, Flavia Farias, o transtorno bipolar causa mudanças no humor, energia e níveis de atividade, além de afetar a capacidade de levar adiante tarefas do dia a dia. “As principais características são episódios depressivos alternados com situações de euforia e, em alguns casos, há uma mescla de acontecimentos depressivos com os de euforia”, explica a mestra em psicologia.

Segundo a Abrata (Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos), o transtorno bipolar afeta cerca de 140 milhões de pessoas no mundo e os sintomas geralmente aparecem antes dos 30 anos, principalmente, entre 18 e 25 anos de idade.

Para a psicóloga, o diagnóstico correto, o acompanhamento médico-psiquiatra, o uso regular das medicações, o acompanhamento psicológico do paciente e de seus familiares são determinantes para a eficácia do tratamento.

“Infelizmente, os transtornos mentais não são tratados com naturalidade, como uma hipertensão. Percebemos estigmas e preconceitos com transtornos psicológicos, o que dificulta o paciente falar sobre o seu caso e como se sente. Por isso, a importância da empatia em todos os momentos e em diferentes fases da vida”, pontua Farias.

Ansiedade e irritabilidade

Para quem busca atendimento, o SUS (Sistema Único de Saúde) disponibiliza serviços para pessoas em sofrimento psíquico, por meio da RAPS (Rede de Atenção Psicossocial), com UBS (Unidades Básicas de Saúde), onde geralmente começa o cuidado, em saúde mental. Além dos Consultórios de Rua, CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), Unidades de Acolhimento (adultos e infanto-juvenil) e serviços hospitalares.

Sintomas da doença na fase de euforia

Sensação de extremo bem-estar;

Aceleração do pensamento e da fala;

Agitação e hiperatividade;

Diminuição da necessidade de sono;

Euforia ou irritabilidade;

Impulsividade;

Ideias de grandiosidade e sensação de “poder”;

Sintomas característicos da fase de depressão;

Alterações de apetite, com perda ou ganho de peso;

Humor deprimido, na maior parte dos dias;

Apatia, perda de interesse ou prazer;

Pensamentos recorrentes de morte ou suicídio;

Sentimento de culpa ou inutilidade;

Tendência ao isolamento, tanto social como familiar.

