Motorista morre após colisão na MS-134

Na noite da última quinta-feira (12), um motorista identificado como Ronaldo Gomes, de 47 anos morreu após se envolver em um acidente no km 105 da rodovia MS-134, entre o município de Nova Andradina e o Distrito de Nova Casa Verde, região do Vale do Ivinhema.

O acidente foi entre uma pick-up GM/Montana e uma caminhonete GM/S-10. Ronaldo estava na Montana e na caminhonete, estavam um homem de 67 anos, uma mulher de 20 anos e um menino de 2 anos.

Ronaldo acabou morrendo no local e ficou preso nas ferragens do veículo. De acordo com informações do site Jornal da Nova, os dois veículos baterem de frente, numa batida de ‘180 graus’, porque cada carro ficou de em um lado da pista, e ficaram numa posição contrária da que trafegavam.

Equipes do Corpo de Bombeiros realizou o socorro e os envolvidos foram levados para o hospital.Os dois adultos ficaram feridos e a criança não teve lesões.

Ainda não se sabe qual a causa exata e dinâmica do acidente.