Menina de 4 anos é internada com sinais de abuso na Upa Cel. Antonino e médica chama a polícia

Uma criança, de 4 anos, foi socorrida em estado grave e com sinais de abuso sexual na noite dessa quinta-feira (12), em Campo Grande. Nela, havia um objeto no estômago e a suspeita é de que teria sido introduzido pela região anal da vítima. A menina está internada na Santa Casa da Capital.

Segundo informações do boletim de ocorrência, foi a médica da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Coronel Antonino quem acionou a Polícia Militar depois que a mãe da criança se ausentou da unidade de saúde. A profissional informou a suspeita de estupro e maus-tratos, e que a menina havia sido encaminhada à Santa Casa com fortes dores abdominais.

Conforme relato da mãe à médica, a menina estava doente havia três dias, com dores, febre e convulsões, além da clavícula quebrada.

Após a denúncia, a PM (Polícia Militar) foi até a Santa Casa para conversar com a mãe. Logo após, a polícia foi informada de que a criança precisaria passar por uma cirurgia de emergência devido a uma apendicite. O plantonista da pediatria da Santa Casa confirmou que a situação da criança era crítica e que ela precisaria ficar internada por cerca de 10 dias após o procedimento.

Antes da cirurgia de urgência, a criança passou por tomografia. “Foi identificado um objeto no estômago da criança, cuja natureza não pôde ser determinada devido à urgência da cirurgia”, diz trecho do boletim de ocorrência. Outra médica da unidade disse que o objeto encontrado poderia ter sido “inserido pela região anal da criança, levantando a possibilidade de abuso”.

Foi solicitada ainda a formalização dos fatos para que um perito do IMOL fosse acionado e realizasse um laudo para identificar o objeto e esclarecer a origem. O caso já é de conhecimento da polícia e está sendo investigação.