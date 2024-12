Funsat anuncia 2.138 ofertas de trabalho nesta sexta-feira (13)

A Prefeitura de Campo Grande anuncia por meio da Funsat (Fundação Social do Trabalho), 2.138 ofertas de trabalho de 291 empresas. O expediente do órgão, nesta sexta-feira (13), indica a oferta voltadas a 205 atividades profissionais – sendo que em 94 funções não se exige experiência para a contratação.

A lista geral das oportunidades inclui chamados por: 2 agente de pátio, 2 almoxarife, 3 assistente de vendas, 22 atendente de padaria, 153 auxiliar nos serviços de alimentação, 14 copeiro de hospital, 3 eletricista, 10 fiscal de loja, 11 frentistas, 100 magarefe, 8 moto frentistas, 23 pedreiro, 1 social media, 1 supervisor administrativo, 1 técnico de manutenção industrial, entre outros.

Da relação de opções, nas 1.236 triagens do chamado “perfil aberto”, são seis destaques na data. Modalidade que engloba 20 vagas para ajudante de reflorestamento, 19 vagas para auxiliar de estoque, seis vagas para barbeiro, duas vagas para jardineiro, 52 para repositor de mercadorias, cinco vagas para vendedor interno e uma captação urgente de zelador.

Já o público dos profissionais PCD (Pessoa com Deficiência) conta com recrutamentos em dez funções: almoxarife (1 vaga), atendente de berçário (1 vaga), auxiliar administrativo (3 vagas), auxiliar de estoque (1 vagas), auxiliar de limpeza (1 vaga), auxiliar de linha de produção (10 vagas), escriturário (1 vaga), recepcionista (5 vagas), técnico em Segurança do Trabalho (1 vaga), vigilante (6 vagas).

Saiba mais informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800, ou em visita na Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.

