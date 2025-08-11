Frio intenso marca início da semana em Mato Grosso do Sul

Foto: Nilson Figueiredo
Foto: Nilson Figueiredo

Moradores de Campo Grande enfrentaram uma manhã gelada nesta segunda-feira (11), com temperatura de 8,3 °C no fim da madrugada e sensação térmica de apenas 3,6 °C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A Capital sul-mato-grossense não foi a mais fria do estado, mas o clima gelado foi sentido por quem saiu cedo de casa.

A menor temperatura registrada até o momento ocorreu em Rio Brilhante, onde os termômetros marcaram 0,7 °C. No Pantanal da Nhecolândia, em Corumbá, a mínima chegou a 1,2 °C. Paraíso das Águas também amanheceu com frio intenso, registrando 1,7 °C.

Outros municípios que ficaram abaixo dos 4 °C foram Santa Rita do Pardo (2,2 °C), Amambai (3,3 °C), Nova Alvorada do Sul (3,6 °C) e Ribas do Rio Pardo (3,7 °C). Em Bandeirantes, a mínima foi de 3,8 °C; Camapuã, 4,5 °C; Iguatemi, 4,6 °C; Paranaíba, 5,0 °C; Bonito, 6,4 °C; Porto Murtinho, 6,9 °C; Coxim, 7,4 °C; e Dourados, 7,8 °C.

Apesar do amanhecer gelado, a previsão para o restante do dia indica temperaturas mais amenas na maior parte de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande e Dourados, as máximas devem variar entre 22 °C e 23 °C. Três Lagoas pode chegar aos 25 °C, enquanto Corumbá terá o clima mais quente entre as principais cidades, com previsão de 27 °C. Já Ponta Porã será a mais fresca, com máxima de 21 °C.

O sol predomina em praticamente todo o estado, com calor mais intenso concentrado em regiões do Pantanal. O Inmet alerta que os índices podem ser atualizados conforme as estações meteorológicas espalhadas pelos municípios registrarem novos dados.

 

