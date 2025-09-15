Papa Leão XIV celebra 70 anos e agradece fiéis durante missa em Roma

O papa Leão XIV completou 70 anos neste domingo (14) e recebeu uma calorosa homenagem de fiéis na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Durante a missa do meio-dia, o pontífice foi aplaudido e retribuiu com palavras de gratidão.

“Meus queridos, parece que vocês sabem que hoje eu fiz 70 anos”, disse o papa, sorrindo, diante da multidão. “Agradeço ao Senhor, aos meus pais e a todos aqueles que se lembraram de mim em suas orações”.

Eleito em maio deste ano, o americano-peruano Robert Prevost assumiu o papado com 69 anos, tornando-se o mais jovem a ocupar o posto desde 1978. Sua eleição, em meio a um momento de desafios para a Igreja Católica, foi considerada um marco de renovação.

Além das mensagens dos fiéis, Leão XIV recebeu felicitações de líderes italianos. O presidente da Itália, Sergio Mattarella, destacou os “apelos urgentes para que cesse o fogo e se retome o caminho do diálogo, para o bem comum dos povos”. Já a primeira-ministra Giorgia Meloni afirmou que os ensinamentos do pontífice são uma “orientação confiável e sólida em tempos extremamente complexos, quando as certezas parecem vacilar e as mudanças são tão repentinas quanto profundas”.

A celebração em Roma reforçou o carisma de Leão XIV, que, em poucos meses de pontificado, tem buscado aproximar a Igreja dos fiéis e promover mensagens de paz e reconciliação em um cenário mundial marcado por tensões e conflitos.

