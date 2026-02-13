Motorista morre após caminhão com carga de bois tombar na BR-158

Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (13), entre Três Lagoas e Brasilândia, e causou interdição parcial da pista

Um acidente com morte foi registrado na manhã desta sexta-feira (13) na BR-158, nas proximidades do córrego do Moeda, no trecho que liga Três Lagoas a Brasilândia.

Um caminhão que transportava gado perdeu o controle ao fazer uma curva, saiu da pista e tombou às margens da rodovia. Informações divulgadas pelo portal Hojemais apontam que o motorista ficou preso na cabine e morreu ainda no local, antes de conseguir ser socorrido.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foram acionadas para realizar o resgate e auxiliar na retirada do condutor. Também estiveram na área equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que acompanharam os trabalhos técnicos necessários para o registro do caso.

Outro caminhão foi mobilizado para recolher os animais que sobreviveram ao acidente. Durante o atendimento, o fluxo de veículos ficou parcialmente interrompido e foi normalizado após a liberação da pista.

As circunstâncias que levaram ao tombamento ainda devem ser investigadas.