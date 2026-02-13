Carnaval de Três Lagoas começa neste sábado (14) com matinês, blocos e concurso de fantasia

Cidade terá três dias de Carnaval com atrações para todas as idades na Lagoa Maior
Três Lagoas entra em clima de folia a partir deste sábado (14) com o CarnaTrês 2026, que vai agitar moradores e visitantes até segunda-feira (16) na Lagoa Maior. O evento mistura música, cultura e lazer, com programação voltada para todas as idades.
As matinês infantis no sábado e domingo trazem diversão com brinquedos infláveis, pintura facial e cabelo maluco. No domingo, as crianças poderão mostrar criatividade no Concurso de Fantasia Infantil.
Os blocos de rua também marcam presença com desfiles no sábado e domingo, garantindo a animação do Carnaval popular. A festa contará ainda com shows e apresentações musicais, incluindo Band’Art, Frutinhas do Mal (cover Mamonas Assassinas), Alta Tensão, Anderson e Claudinho – Formação Carnaval, DJ Will e a Bateria de Samba X15.
Programação resumida:
Sábado – 14/02
-
15h às 18h – Matinê Infantil
-
16h às 18h – Banda Band’Art
-
19h30 às 21h – Banda Frutinhas do Mal
-
21h às 22h30 – Desfile dos blocos
-
22h40 à 0h40 – Banda Alta Tensão
Domingo – 15/02
-
15h às 18h – Matinê Infantil com DJ Will
-
16h30 – Concurso de Fantasia Infantil
-
20h às 21h – DJ Will
-
21h às 22h30 – Desfile dos blocos
-
22h40 à 0h40 – Anderson e Claudinho – Formação Carnaval
Segunda-feira – 16/02
-
19h30 às 20h30 – DJ Will
-
20h40 às 21h30 – Bateria de Samba X15
-
21h30 – Resultado dos blocos
O CarnaTrês 2026 promete reunir grande público nos três dias, com diversão, cultura e a energia típica de Carnaval brasileiro.
Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.