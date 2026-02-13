Carnaval de Três Lagoas começa neste sábado (14) com matinês, blocos e concurso de fantasia

Cidade terá três dias de Carnaval com atrações para todas as idades na Lagoa Maior

Três Lagoas entra em clima de folia a partir deste sábado (14) com o CarnaTrês 2026, que vai agitar moradores e visitantes até segunda-feira (16) na Lagoa Maior. O evento mistura música, cultura e lazer, com programação voltada para todas as idades.

As matinês infantis no sábado e domingo trazem diversão com brinquedos infláveis, pintura facial e cabelo maluco. No domingo, as crianças poderão mostrar criatividade no Concurso de Fantasia Infantil.

Os blocos de rua também marcam presença com desfiles no sábado e domingo, garantindo a animação do Carnaval popular. A festa contará ainda com shows e apresentações musicais, incluindo Band’Art, Frutinhas do Mal (cover Mamonas Assassinas), Alta Tensão, Anderson e Claudinho – Formação Carnaval, DJ Will e a Bateria de Samba X15.

Programação resumida:

Sábado – 14/02

15h às 18h – Matinê Infantil

16h às 18h – Banda Band’Art

19h30 às 21h – Banda Frutinhas do Mal

21h às 22h30 – Desfile dos blocos

22h40 à 0h40 – Banda Alta Tensão

Domingo – 15/02

15h às 18h – Matinê Infantil com DJ Will

16h30 – Concurso de Fantasia Infantil

20h às 21h – DJ Will

21h às 22h30 – Desfile dos blocos

22h40 à 0h40 – Anderson e Claudinho – Formação Carnaval

Segunda-feira – 16/02

19h30 às 20h30 – DJ Will

20h40 às 21h30 – Bateria de Samba X15

21h30 – Resultado dos blocos

O CarnaTrês 2026 promete reunir grande público nos três dias, com diversão, cultura e a energia típica de Carnaval brasileiro.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.