Interdições em Campo Grande: fique atento aos bloqueios de trânsito para eventos

Quem planeja sair para passeios ou compromissos nesta segunda-feira (23) em Campo Grande precisa ficar atento a importantes interdições no trânsito devido aos eventos sociais programados pela cidade. A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) alertou que, para evitar transtornos, os motoristas devem se informar sobre os bloqueios e, se possível, escolher rotas alternativas.

Confira os principais trechos interditados nesta segunda-feira:

Parada Natalina

Horário: 18h às 19h30

Local: Rua Maracaju, entre a Rua 14 de Julho e a Praça Ary Coelho, até a Avenida Afonso Pena

Festa de Natal

Horário: 18h às 23h

Local: Rua Mirim nº 175, entre a Rua Jussara e a Rua Barra Mansa

Além das interdições já confirmadas para hoje, a Agetran adiantou que novos bloqueios podem ocorrer ao longo da semana, à medida que outros eventos natalinos sejam realizados na cidade. Para garantir maior fluidez e segurança no trânsito, é recomendado que motoristas e pedestres estejam atentos às sinalizações e, se possível, utilizem rotas alternativas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram