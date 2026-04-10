Motorista morre após acidente entre carro e carreta na MS-276

Um homem, identificado como Jozimar dos Santos Conceição, 43 anos, morreu em acidente entre carro e carreta canavieira na noite dessa quinta-feira (9), na MS-276, trecho que liga Dourados a Deodápolis. A esposa e o filho do motorista ficaram feridos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a colisão aconteceu por volta das 20h. A vítima conduzia um VW Gol no sentido Deodápolis quando atingiu a parte traseira do último semirreboque da carreta, que acessava a rodovia a partir de uma estrada vicinal.

Com o impacto, o veículo saiu da pista e parou às margens da rodovia. Jozimar ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. Equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou a morte da vítima.

No carro também estavam a esposa da vítima e o filho do casal, que sofreram ferimentos leves. À polícia, a mulher relatou que a carreta estaria sem iluminação, porém, segundo a equipe da Polícia Militar Rodoviária, todos os sistemas de luz do veículo estavam funcionando no momento da verificação.

Ainda conforme as informações policiais, havia sinalização na rodovia indicando entrada e saída de veículos longos cerca de 100 metros antes do ponto do acidente, além de cones de alerta.

O motorista da carreta passou mal após o acidente e foi encaminhado a uma unidade de saúde. Equipes da Polícia Civil e da perícia estiveram no local. O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal.