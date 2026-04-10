Efeito Guns N’ Roses: após madrugada de congestionamento, fluxo na BR-262 volta ao normal

Fãs que participaram do show da banda Guns N’ Roses enfrentaram um verdadeiro teste de paciência após a apresentação realizada na noite de quinta-feira (9), em Campo Grande. O espetáculo terminou por volta de 0h40, mas, às 6h da manhã desta sexta-feira (10), ainda havia veículos deixando o local pela BR-262, único acesso ao Autódromo Internacional da Capital.

O trajeto de aproximadamente 9 quilômetros entre o pontilhão da Avenida Ministro João Arinos e o autódromo, que normalmente é percorrido em cerca de 12 minutos, chegou a levar até cinco horas durante a saída do evento. O congestionamento intenso também foi registrado na chegada do público ao show.

Sem transporte coletivo disponibilizado pela Prefeitura de Campo Grande, os cerca de 35 mil fãs tiveram que recorrer a meios próprios para se deslocar, como carros particulares, motos, vans, ônibus fretados, aplicativos de transporte, além de quem optou por ir a pé, e até de helicóptero.

Gargalos no estacionamento e acesso único

O primeiro grande obstáculo enfrentado pelo público foi a saída do estacionamento oficial. Motoristas relataram dificuldade para deixar o local, com fluxo praticamente travado e acesso limitado à rodovia. A situação gerou filas extensas ainda dentro da área do autódromo.

Apesar da operação especial anunciada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), que previa restrição de caminhões e reforço na fiscalização, o planejamento apresentou falhas. Caminhões foram flagrados circulando em trechos onde o tráfego deveria estar restrito, contribuindo para o agravamento do congestionamento.

Relatos nas redes sociais apontam espera superior a cinco horas apenas para sair do estacionamento ou conseguir acessar a BR-262. A fisioterapeuta Priscila Oliveira foi uma das afetadas. Segundo ela, foram cerca de quatro horas apenas para deixar o estacionamento interno do autódromo.

“O show terminou e a única opção foi esperar. A saída estava caótica, não vimos nenhuma equipe de policiamento ou trânsito para orientar, organizar um ‘siga e pare’ e permitir que tanto o fluxo do show quanto o da rodovia conseguissem fluir. Consegui chegar em casa às 6h30”, relatou.

Cenário já normal pela manhã

Por volta das 7h30, a equipe de reportagem esteve no Autódromo Internacional de Campo Grande. No local, restavam apenas trabalhadores responsáveis pela limpeza e desmontagem da estrutura do evento.

O trânsito na região já havia voltado à normalidade, cenário completamente diferente das horas anteriores, quando milhares de pessoas ficaram presas em congestionamentos gigantescos para deixar o local.

O episódio expõe fragilidades na organização logística de grandes eventos na cidade, especialmente no que diz respeito ao planejamento de mobilidade urbana e gestão de fluxo em vias com acesso limitado. “Espero que daqui para frente, a cidade se prepare para receber grandes eventos, tanto na parte estrutural, quanto de logística, para evitar desgastes desnecessários”, finalizou Priscila.

Até o momento não há informações oficiais sobre a extensão do congestionamento, vias afetada e demais problemas causados.

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