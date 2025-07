Motorista invade pista contrária e bate em carreta na BR-262 em Campo Grande

Um acidente na manhã desta segunda-feira (7) mobilizou equipes de resgate na BR-262, nas proximidades do Autódromo Internacional de Campo Grande, saída para Três Lagoas. O motorista de um Fiat Uno, de 68 anos, invadiu a pista contrária e atingiu a lateral de uma carreta que seguia no sentido oposto.

De acordo com o caminhoneiro Alcione Roberto, de 58 anos, ele trafegava em baixa velocidade com a carreta vazia rumo a São Paulo quando foi surpreendido pelo carro. “Foi de repente, tirei o que deu porque eu estava devagar, mas ainda assim pegou a lateral”, relatou à imprensa.

Com o impacto, o Fiat Uno teve a lateral destruída e saiu da pista, parando às margens da rodovia. Apesar da violência da colisão, o condutor não apresentava fraturas ou ferimentos visíveis. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento médico.

A suspeita inicial é de que o motorista tenha tentado tirar a própria vida. A hipótese será investigada pelas autoridades, que ainda não divulgaram a identidade da vítima.

A irmã do condutor esteve no local visivelmente abalada, mas preferiu não dar declarações à imprensa. O caso será apurado para esclarecer as circunstâncias do acidente e verificar se houve intenção no ato ou se o motorista perdeu o controle do veículo por outro motivo.

