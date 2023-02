Motorista ‘fura’ preferencial, atropela e mata motociclista

Wilham Valdonado, de 27 anos, morreu na noite de terça-feira (14) em um acidente de trânsito no Centro de Antônio João, cidade a 295 km de Campo Grande. O motociclista foi atingido pelo condutor de uma caminhonete que invadiu a preferencial.

De acordo com as informações policiais, Wiham seguia de moto sentido Centro quando foi surpreendido por uma caminhonete, que havia furado a preferencial. O acidente aconteceu em frente a uma oficina de caminhões, na região central da cidade.

O condutor do veículo colidido fugiu do local sem prestar socorro. Segundo informou os policiais, a motocicleta da vítima havia sido retirada do local.

Wiham chegou a ser socorrido até o Hospital Municipal de Antônio João por uma equipe da UTI móvel, mas não resistiu os ferimentos e morreu.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. A pena é aumentada em um terço se deixar de prestar socorro.

