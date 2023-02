Para evitar pico de Covid-19 no Carnaval, começa hoje ‘Dia D’ de vacinação

Para que a população complete o esquema vacinal com as vacinas monovalentes de Covid-19, a SES (Secretaria Estadual de Saúde) realiza nesta quarta-feira (15) o “Dia D” de vacinação, em parceria com os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

A ação faz parte da campanha ‘Vacina no braço é só Correr pro Abraço”, promovida pelo Governo do Estado. De acordo com a coordenadora Estadual de Vigilância Epidemiológica da SES, Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger, a campanha visa promover a vacinação principalmente para que as pessoas que irão celebrar o Carnaval de 2023 em segurança.

“Nós estamos promovendo uma ação de intensificação de vacinação pedindo para a toda a população que possam ser contempladas com esta vacina para que possam ser imunizar durante este período do pré-Carnaval e evitar que tenhamos um registro de novas contaminações pela Covid-19. A gente pede que a população fique atenta a estratégia utilizada em seu município o local da vacinação. É um momento muito importante e esperamos que não tenhamos um número alto de novos casos, em razão da festividade de carnaval”, destaca.

Vários municípios irão participar da campanha: Paraíso das Águas realizará o Dia D na UBS (Unidade Básica de Saúde) Aristóteles Garcia Vida, das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas e equipes da saúde irão vacina a população em repartições públicas, escolas e comércio durante todo o mês de fevereiro.

O município de Sonora realiza a ação do Dia D, no dia 16 de fevereiro, das 17 às 20 horas, no Parque da Cidade. Já Bela Vista realiza a ação no dia 15, das 7 às 17 horas e com o horário estendido das 17 às 21 horas, no Postão e ESFs. Mundo Novo, durante a semana das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Laguna Carapã, o Dia D, será em 18 de fevereiro, das 7 às 12 horas.

Dados

Em sete dias, Mato Grosso do Sul registrou 1.496 novos casos e quatro óbitos por Covid-19, o que representa uma alta de 11,89% no número de confirmações em relação à semana anterior, quando foram contabilizados 1.337 casos. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgados na última terça-feira (14).

Se comparado a semana epidemiológica anterior, o número de óbitos teve uma desaceleração de 60%, caindo de 10 para 4 mortes.

Entre os municípios com maior número de casos nos últimos setes dias, Campo Grande lidera com 1.056 novos casos, em seguida aparece Ponta Porã (57), Anastácio (47), Ivinhema (39), Aparecida do Taboado (24) e Paranaíba (23).

Com informações da repórter Lethycia Anjos.