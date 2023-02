Homem é morto e outro fica ferido por dupla em motocicleta

Ronnie Junior Marinho Jure, de 29 anos, foi morto a tiros, no final da noite desta terça-feira (14), no cruzamento da rua João Moraes Corrêa da Costa com a Travessa Inês Correa da Costa, na Vila Piratininga, em Campo Grande. Outro rapaz, de 24 anos, também foi atingido pelos disparos, mas sobreviveu.

De acordo com informações policiais, as vítimas estavam no cruzamento com outras pessoas, quando foram surpreendidos por dois homens em uma motocicleta de cor escura. Ronnie sofreu quatro disparos e morreu no local. O outro rapaz foi atingido com um tiro na perna e conseguiu correr. Ele foi atendido pela Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

No bolso de Ronnie foram encontradas porções de cocaína, a Polícia Civil investiga qual foi a motivação para o homicídio.

