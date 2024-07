Motorista foge e abandona 540 Kg de maconha em Ponta Porã

Na tarde de sábado (13), um motorista ainda não identificado abandonou 540 quilos de maconha ao fugir da polícia durante uma fiscalização na MS-164, rodovia estadual que cruza o município de Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a nota divulgada pela Polícia Militar Rodoviária (PMR), o motorista não obedeceu à ordem de parada emitida pelos policiais, iniciando uma perseguição que se estendeu por alguns quilômetros. O veículo, uma Chevrolet Tracker, foi abandonado às margens da rodovia, e os militares acreditam que o condutor do SUV fugiu para a mata.

Ainda conforme nota da PMA ao abordarem o veículo, a equipe de fiscalização constatou a presença de diversos tabletes de maconha no porta-malas do veículo. Uma verificação no sistema interno revelou que as placas usadas pelo motorista eram falsas e que havia um registro de estelionato no estado de São Paulo.

O veículo e o entorpecente foram encaminhados à delegacia para as devidas providências. O prejuízo estimado ao crime é de aproximadamente R$ 1,17 milhão. A PMR continua as buscas pelo motorista, que permanece foragido.

