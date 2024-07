Frio intenso marca início de semana em Mato Grosso do Sul

A semana começou com um frio intenso em Mato Grosso do Sul, registrando temperaturas baixas em várias regiões do Estado. Em Ponta Porã, os termômetros marcaram 7,2ºC, enquanto Campo Grande amanheceu com um leve nevoeiro e uma temperatura de 9,4ºC, mas com uma sensação térmica ainda mais gelada, de 1,3ºC.

De acordo com a concessionária Aena, o Aeroporto Internacional da Capital operou com auxílio de instrumentos para pousos e decolagens desde a 1h da madrugada desta segunda-feira (15), devido às condições climáticas adversas.

A previsão é que a frente fria comece a deixar o Estado a partir de quarta-feira (17). Em Campo Grande, a temperatura máxima não deve passar dos 24ºC. Os termômetros devem subir gradativamente ao longo da semana, com máximas de 28ºC na terça-feira, 30ºC na quarta-feira, e 31ºC na quinta e sexta-feira.

Confira abaixo as temperaturas mínimas registradas nesta segunda-feira em algumas cidades de Mato Grosso do Sul:

– Ponta Porã: 7,2ºC

– Dourados e Maracaju: 8,3ºC

– Sidrolândia: 8,4ºC

– Campo Grande: 9,6ºC (sensação térmica de 1,3ºC)

– Rio Brilhante: 9,7ºC

– Corumbá: 9,8ºC

– Itaquiraí: 10ºC

– Ivinhema: 10,1ºC

– Porto Murtinho: 10,6ºC

– Sete Quedas: 10,7ºC

– Cassilândia: 11,3ºC

– Miranda: 11,7ºC

Os valores podem sofrer alterações conforme a atualização das bases meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) espalhadas pelos municípios.

Na região sul do Estado, as máximas previstas para hoje são de 19ºC em Ponta Porã e 21ºC em Dourados. Para a região pantaneira, as máximas previstas são de 21ºC em Porto Murtinho, 23ºC em Corumbá, 25ºC em Aquidauana e 29ºC em Coxim.

Outras máximas previstas para esta segunda-feira incluem:

– Naviraí: 19ºC

– Nova Andradina e Ivinhema: 20ºC

– Maracaju e Nova Alvorada do Sul: 21ºC

– Bonito: 22ºC

– Sidrolândia: 23ºC

– Três Lagoas e São Gabriel do Oeste: 27ºC

– Paranaíba e Costa Rica: 29ºC

Com informações do Inmet

