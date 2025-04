Vereador Dr. Victor Rocha participa do lançamento da campanha “Juntos Pela Vida” para reforma do Pronto-Socorro da Santa Casa

Na manhã de sexta-feira, 25 de abril de 2025, o vereador Dr. Victor Rocha, presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande, participou do lançamento da campanha “Juntos Pela Vida”, iniciativa que visa arrecadar recursos para a reforma do Pronto-Socorro da Santa Casa de Campo Grande.

A campanha foi lançada oficialmente e tem como meta alcançar R$ 1,8 milhão para a conclusão das obras, que trarão melhorias estruturais e otimização dos atendimentos à população. A expectativa é concluir as obras em até 90 dias.

O Pronto-Socorro da Santa Casa, em funcionamento há mais de um século teve a obra de reforma iniciada em 2023, contemplando a revitalização das áreas vermelha e verde, além da construção de uma nova sala de estabilização. A primeira fase da reforma, financiada com recursos de emendas parlamentares, já está em andamento e é fundamental para oferecer um atendimento mais seguro e humanizado.

Atualmente, o Pronto-Socorro atende cerca de 110 pacientes por dia, com uma taxa de internação de 56%. Esse cenário contribui para a superlotação da unidade, já que a falta de leitos disponíveis no hospital prolonga o tempo de permanência dos pacientes na emergência.

Durante o evento, Dr. Victor Rocha destacou a importância da Santa Casa para a saúde pública de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul: “A Santa Casa é um verdadeiro patrimônio da nossa saúde pública. É aqui que milhares de vidas são salvas todos os anos, especialmente nos momentos mais críticos. Apoiar esta campanha é um ato de amor e responsabilidade com o próximo. Juntos, vamos transformar o nosso Pronto-Socorro e garantir atendimento digno para quem mais precisa.”

A presidente da Santa Casa, Alir Terra, também reforçou a urgência da iniciativa e o papel fundamental da população: “Queremos unir forças e contar com o apoio de toda a sociedade. Estamos enfrentando um déficit orçamentário delicado, e a reforma do Pronto-Socorro permitirá melhorias nos atendimentos urgentes, garantindo mais dignidade para pacientes e profissionais da saúde”, destacou.

A Santa Casa mantém seu compromisso com a melhoria da infraestrutura hospitalar, visando reduzir o número de pacientes nos corredores e oferecer um ambiente mais adequado para os atendimentos.

Como contribuir com a campanha “Juntos Pela Vida”:

• Via chave PIX: [email protected]

A Santa Casa reforça que qualquer valor é importante e faz a diferença na conclusão dessa obra tão necessária para a saúde da população.

Dr. Victor Rocha, que já se destacou pela redução das filas de espera por consultas em mastologia e biópsias de mama pelo SUS, reafirma seu compromisso com a defesa da saúde pública de qualidade.

Por assessoria de imprensa do vereador

