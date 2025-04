TRT/MS promove evento sobre riscos psicossociais no trabalho e alerta para aumento de doenças ocupacionais no Estado

Encontro gratuito será realizado na próxima segunda-feira (28), em Campo Grande, como parte da campanha Abril Verde

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT/MS) realiza, na próxima segunda-feira (28), em Campo Grande, o evento “Riscos Psicossociais e a NR1”, em alusão ao Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, instituído em 28 de abril. A programação faz parte da campanha Abril Verde, que reforça a importância da saúde e segurança no ambiente laboral.

O evento acontecerá das 13h30 às 17h, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), e contará com duas palestras. A primeira será “O Senso Comum e sua Repercussão no Ambiente do Trabalho”, ministrada pelo auditor fiscal do trabalho Flávio de Oliveira Nunes. Em seguida, o auditor fiscal Kleber Pereira de Araújo e Silva abordará o tema “O Meio Ambiente de Trabalho na Perspectiva dos Fatores de Riscos Psicossociais”.

A iniciativa é gratuita e voltada a profissionais das áreas de segurança e saúde no trabalho, engenheiros, técnicos, advogados, magistrados e servidores públicos. De acordo com a gestora regional do Programa Trabalho Seguro do TRT/MS, a proposta é fortalecer a cultura da prevenção e estimular ambientes laborais mais seguros e saudáveis. “Neste Abril Verde, renovamos nosso compromisso com a promoção de ambientes de trabalho seguros, saudáveis e humanos. É importante lembrar que o direito ao trabalho seguro é garantido pela Constituição. Nosso objetivo é conscientizar a sociedade sobre a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, dando ênfase este ano à inclusão dos riscos psicossociais no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme previsto na nova redação da NR1”, destacou.

Apesar dos esforços, os números mais recentes revelam uma realidade preocupante em Mato Grosso do Sul. Dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, baseados em notificações feitas ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), apontam 14.158 registros relacionados a acidentes e doenças ocupacionais em 2024, aumento de 19% em relação ao ano anterior. Em quatro anos, o crescimento foi de 175%. Campo Grande figura como a 25ª cidade com mais registros em todo o país.

Entre os agravos mais comuns estão acidentes de trabalho graves, intoxicações por agentes químicos, doenças de pele, perda auditiva induzida por ruído, lesões por esforços repetitivos (LER/DORT), pneumoconioses e transtornos mentais. Os dados também incluem casos graves envolvendo crianças e adolescentes de até 17 anos.

As doenças mentais relacionadas ao ambiente de trabalho chamam atenção pelo ritmo acelerado de crescimento. Em 2024, cerca de 6.982 benefícios previdenciários foram concedidos por esse motivo, um salto de 52% em comparação com o ano passado. Do total de afastamentos, 30% foram por depressão e 33% por transtornos de ansiedade. Os setores com mais notificações incluem a administração pública (17%), serviços hospitalares (14%) e o setor bancário (8%).

Embora alarmantes, os números do SINAN representam apenas os casos oficialmente notificados ao Ministério da Saúde e não abarcam a totalidade das ocorrências, já que muitos acidentes e adoecimentos no trabalho não são reportados aos órgãos competentes.

