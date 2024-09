Festival de Cinema Desver abre inscrições para oficinas de atuação e direção

Com vagas limitadas, oficina e workshop serão ministradas pelo cineasta Adirley Queirós e a preparadora de elenco Maria Beta Perez

Estão abertas as inscrições para as oficinas de cinema da 6ª edição do Festival Desver — Festival de Cinema Universitário de Mato Grosso do Sul. Neste ano, o festival oferece uma programação especial com oficina e workshop gratuitos, com a atriz e preparadora de elenco, Maria Beta Perez, e o cineasta Adirley Queirós. As atividades, focadas em atuação e direção, ocorrerão nos dias 2 e 3 de outubro com vagas limitadas. Os interessados podem se inscrever até 23 de setembro pelo site do festival.

Este ano, sob a coordenação de um time de professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul — Márcio Blanco na Comissão de Curadoria, Julio Bezerra na Comissão de Cobertura, Régis Rasia na Comissão de Produção, Felipe Bomfim na Comissão de Divulgação e Rodrigo Sombra na Comissão de Júri, com o apoio de 35 bolsistas — o festival conta com o incentivo da Lei Paulo Gustavo. A programação inclui homenagens, oficinas, workshops e mostras competitivas, de forma gratuita e presencial.

O Workshop Intensivo “O Ator na Câmera e no Mundo”, com a orientação da atriz e preparadora de elenco, Maria Beta Perez, ocorrerá nos dias 2 e 3 de outubro, no Auditório Luis Felipe de Oliveira, no Teatro de Música, em Campo Grande. As atividades estão programadas para a quarta-feira das 13h às 16h30 e na quinta-feira das 13h às 16h.

Maria Beta Perez, formada em Interpretação pela UNI RIO e com pós-graduação em Arteterapia pela POMAR, é conhecida por seu trabalho em novelas de sucesso da Rede Globo, como “Bom Sucesso” e “Totalmente Demais”. Fez parte do grupo “Mulheres de Artaud” durante 5 anos, que tinha como base estudos sobre o Teatro da Crueldade de Antonin Artaud. Com ele recebeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Blumenau. Além de sua carreira na televisão, Maria possui vasta experiência em treinamentos voltados para a relação entre atores e câmeras, ajudando os participantes a desenvolverem sua independência criativa e a se tornarem mais conscientes sobre o impacto da câmera em suas performances.

Com mais de 15 anos de experiência no ramo, a preparadora busca através do workshop tornar atrizes e atores conscientes do que a câmera revela ou esconde de si e do mundo. A partir de exercícios práticos, exemplos de cenas gravadas e compartilhando sua experiência na preparação de elenco, pretende-se buscar caminhos simples, interessantes e verdadeiros da atuação.

Oficina de Direção

A oficina de direção com o cineasta Adirley Queirós, que será o homenageado da 6ª edição do Festival, acontece nos dias 2 e 3 de outubro das 9h às 12h, no Anfiteatro Marçal de Souza. Com um total de 45 vagas disponíveis, a oficina é destinada a 20 participantes do curso de Audiovisual da UFMS (mediante critério de Coeficiente de Rendimento) e a 25 vagas para o público externo, que serão preenchidas por ordem de inscrição.

O encontro pretende promover uma discussão sobre os modelos de produção cinematográfica, abordando os caminhos, riscos e impactos dessas escolhas. Com base em 12 anos de experiência em longas-metragens, a conversa terá enfoque em como a escolha do local de filmagem e os processos criativos influenciam a criação de filmes que dialogam com territórios historicamente marginalizados. O objetivo é refletir e debater sobre a relação entre produção e temática no cinema.

Adirley Queirós, um dos mais inventivos realizadores brasileiros, será homenageado nesta edição do festival. Sua obra, que inclui filmes aclamados como Branco Sai, Preto Fica (2014), Era uma Vez Brasília (2017) e Mato Seco em Chamas (2022), é conhecida pela fusão de documentário e fantasia, explorando temas sociais e políticos. Serão discutidos modelos de produção cinematográfica, seus processos e implicações das escolhas criativas.

Festival Desver

Criado em 2019 com o lançamento do curso de Audiovisual da UFMS, o Festival Desver completa sua sexta edição em 2024. Ao longo dos anos, o festival adaptou-se às circunstâncias com edições remotas durante a pandemia, e eventos presenciais que incluíram oficinas, mostras de filmes, homenagens e competições. Neste ano, a Mostra competitiva de curtas universitários irá exibir 15 filmes produzidos em instituições de ensino de 4 regiões do Brasil e vai contar com a presença de seus realizadores para debates após as sessões.

Inspirado pelo verso do poeta matogrossense Manoel de Barros, “Então era preciso desver o mundo para sair daquele lugar imensamente e sem lado”, o Festival adota o conceito de “desver o mundo” como tema central para sua formação. A 6ª edição do festival acontece de 1º a 4 de outubro de 2024, com programação gratuita e diversificada, Mostra de Cinema Indígena com filmes do povo Maxakali, e ainda uma sessão especial para alunos da rede pública de ensino de Campo Grande com filmes do curso de audiovisual da UFMS e debates com os diretores.

SERVIÇO

Workshop “O ator na câmera do mundo” – Maria Beta Perez

Data: 2 e 3 de outubro

Horário: 13h às 16h30 (dia 2), 13h às 16h (dia 3)

Vagas: 15 para alunos do curso de Audiovisual da UFMS, e 10 para o público externo

Oficina de Direção – Adirley Queirós

Data: 2 e 3 de outubro

Horário: 9h às 12h

Vagas: 20 para alunos do curso de Audiovisual da UFMS, e 25 para o público externo

Inscrições até 23 de setembro através do site desver.com.br