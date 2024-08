Motorista foge após atropelar ciclista no centro de Dourados

O motorista do Toyota estava em alta velocidade quando atingiu a traseira da bicicleta

Na noite dessa quinta-feira (01), o motorista de um Toyota Corola fugiu após atropelar um ciclista, de 56 anos, na Avenida Weimar Gonçalves Torres, região central de Dourados.

Segundo o amigo da vítima que estava com ele na hora do acidente, o motorista do Toyota estava em alta velocidade quando atingiu a traseira da bicicleta.

A vítima teve ferimentos pelo corpo e foi encaminhada para o Hospital da Vida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O caso está sendo investigado pela Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

