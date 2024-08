Homem que matou colega em fazenda é morto em troca de tiros com a PM no Pantanal

João Carlos Magalhães, de 31 anos, suspeito de matar João Fernando Alves Gonçalvez, de 60 anos, em uma fazenda do Pantanal no dia 25 de julho, foi morto em uma troca de tiros na noite dessa quinta-feira (1), na mesma região onde ocorreu o homicídio.

Desde a data do crime, a PM (Polícia Militar) recebeu informações que João estava se escondendo em propriedades rurais e andava apenas à noite.

Nos locais onde aparecia para pedir comida, ameaçava os funcionários e os proibia de usar os telefones celulares durante a passagem pelas fazendas, inclusive efetuando disparos de arma de fogo para o alto na tentativa de intimidá-los.

O suspeito costumava andar sujo de terra, vestindo uma camisa verde, gandola do Exército, short verde e boné vermelho. Os militares passaram a buscar pelo homem e, em uma das estradas, a viatura acabou atolando.

Os policiais desceram do carro e decidiram seguir o caminho a pé, quando em certo momento, viram um homem com as mesmas características. Houve tentativa de abordagem, mas o suspeito resistiu e atirou contra os agentes, que revidaram.

João foi colocado na viatura, que foi desatolada, e transferido para uma viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no meio do caminho. Entretanto, ele não resistiu e morreu antes de chegar ao hospital.

