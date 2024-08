Nova Lei que prevê a inclusão do Projeto Banco Vermelho na campanha Agosto Lilás entra em vigor

A nova lei prevê a inclusão do Projeto Banco Vermelho na campanha Agosto Lilás, mês voltado para a divulgação de medidas de proteção à mulher e campanhas de combate à violência de gênero.

Nessa quinta-feira (01), foi sancionada na Câmara dos Deputados a Lei 14.942/24, proposta pela deputada Maria Arraes (Solidariedade-PE), que prevê a instalação de bancos vermelhos, em locais públicos, com mensagens informativas sobre violência contra a mulher e contatos para denúncias.

A proposta teve a aprovação do Senado no mês passado.

A nova lei prevê a inclusão do Projeto Banco Vermelho na campanha Agosto Lilás, mês voltado para a divulgação de medidas de proteção à mulher e campanhas de combate à violência de gênero.

No mês de agosto, o projeto prevê também o desenvolvimento de ações de conscientização no âmbito de escolas, universidades, estações de trem, metrô, rodoviária, aeroporto e outros lugares de grande circulação.

Com Agência Câmara de Notícias

