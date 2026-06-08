Motorista fica gravemente ferido após carro sair da pista na BR-163

Acidente aconteceu entre Dourados e Caarapó; vítima foi socorrida inconsciente e levada para hospital

Um motorista ficou gravemente ferido na manhã desta segunda-feira (8) depois que o carro que dirigia saiu da pista na BR-163, entre Dourados e Caarapó, perto do acesso à Embrapa.

As informações iniciais indicam que a vítima estava em um Toyota branco. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

Equipes de resgate prestaram atendimento no local e encontraram o motorista inconsciente. Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado em estado grave para o Hospital da Vida, em Dourados.

A identidade da vítima ainda não havia sido divulgada até a publicação desta matéria.

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