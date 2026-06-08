Governo Federal interrompe aplicação de vacina contra a dengue após eventos adversos

Medida foi adotada após o registro de 42 reações adversas entre cerca de 500 mil doses aplicadas; dois óbitos também estão sob investigação

Com cerca de 42 reações adversas, o Ministério da Saúde suspendeu, nesta segunda-feira (8), a vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan.

Ainda, conforme o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações, Eder Gatti Fernandes, dois óbitos estão sendo investigados após as pessoas terem recebido o imunizante.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou que, embora tenha sido decidida a suspensão temporária, o imunizante demonstrou eficiência. No entanto, a medida foi adotada por precaução e envolverá o Ministério da Saúde, a Anvisa e órgãos municipais.

Conforme o Ministério da Saúde, até o momento foram aplicadas 500 mil doses. Desse total, 42 pessoas apresentaram reações adversas que podem estar relacionadas à vacina.

“Nós tivemos três casos graves, desses dois óbitos, sem, até esse momento, nas investigações já feitas pelos sistemas municipais, de vigilância estadual, escutando os especialistas, ter dados suficientes para estabelecer uma causalidade da vacina com a ocorrência”, disse Alexandre Padilha.

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