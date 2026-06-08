Fiscalização na fronteira apreende R$ 1,5 milhão em cocaína e prende dois homens

Droga avaliada em R$ 1,5 milhão foi encontrada durante fiscalização da Receita Federal e da Polícia Militar em Mundo Novo; suspeito afirmou que receberia R$ 5 mil pelo transporte

Durante inspeção no posto de fronteira da Alfândega da Receita Federal, em Mundo Novo, dois homens foram flagrados transportando pasta-base de cocaína avaliada em R$ 1,5 milhão.

Em ação conjunta com a Polícia Militar, a inspeção verificou inicialmente mercadorias comuns, dentro dos limites legais e compatíveis com o conceito de bagagem.

No entanto, durante conversa com a equipe, os suspeitos apresentaram contradições. Diante da situação, os agentes decidiram fazer um “pente-fino” no veículo, onde localizaram aproximadamente 27 quilos do entorpecente escondidos no interior do tanque de combustível.

Um dos homens revelou que receberia R$ 5 mil para transportar o ilícito, saindo do Paraguai com destino ao município de Doutor Camargo (PR). No entanto, declarou não saber o local exato da entrega nem a identidade da pessoa responsável por receber a carga.

Diante da situação, a Polícia Federal de Naviraí (MS) foi acionada. Por determinação do delegado de plantão, os suspeitos, juntamente com a substância apreendida, foram encaminhados para os procedimentos de polícia judiciária cabíveis.

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