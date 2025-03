Motorista embriagado sem CNH é preso após colisão na Avenida Júlio de Castilho

Um motorista de 23 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (22) após causar um acidente na Avenida Júlio de Castilho, no bairro Vila Silvia Regina, região oeste de Campo Grande. O rapaz estava embriagado, não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e conduzia um veículo com o licenciamento vencido há mais de três anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente envolveu um Fiat Palio, conduzido por uma mulher, e um Gol, dirigido pelo jovem. Ambos trafegavam pela avenida no sentido Centro-bairro quando o motorista do Gol tentou uma ultrapassagem irregular em uma faixa dupla contínua. Durante a manobra, ele atingiu a lateral esquerda do Palio, que fazia uma conversão para retorno na avenida.

Com o impacto, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro à condutora do Palio. Ela foi encaminhada consciente e orientada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Coronel Antonino para avaliação médica.

O BPTrân (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito) também esteve no local e constatou que o motorista do Gol não possuía habilitação e o veículo estava com o licenciamento vencido há mais de três anos. Além disso, o jovem apresentava sinais evidentes de embriaguez.

Submetido ao teste do bafômetro, o resultado foi positivo para consumo de álcool. Diante dos fatos, o rapaz foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde deve responder por condução sem habilitação, embriaguez ao volante e direção perigosa.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais