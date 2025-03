Funtrab oferece mais de 4 mil vagas de emprego em Mato Grosso do Sul

A Funtrab (Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul) disponibiliza, a partir da próxima segunda-feira (24), um total de 4.143 oportunidades de emprego em 35 unidades espalhadas pelo estado. As vagas abrangem estágios, empregos temporários e de tempo integral, oferecendo uma ampla variedade de funções para diferentes perfis profissionais.

Em Campo Grande, estão disponíveis 870 vagas, incluindo 10 oportunidades para pessoas com deficiência e 8 estágios para estudantes de ensino superior. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas rapidamente, sem aviso prévio, o que exige agilidade dos candidatos interessados.

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem comparecer à sede da Funtrab com os seguintes documentos:

– RG (Registro Geral);

– CPF (Cadastro de Pessoas Físicas);

– Carteira de Trabalho.

Em Campo Grande, a agência está localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

A lista de oportunidades inclui funções em diversos setores, como construção civil, comércio, serviços e indústria. Entre os cargos oferecidos estão:

– Açougueiro

– Adesivador

– Ajudante de obras

– Babá

– Caseiro

– Contador

– Encanador

– Eletricista

– Frentista

– Garçom

– Jardineiro

– Marceneiro

– Mecânico

– Motoboy

– Operador de caixa

– Padeiro

– Pedreiro

– Podólogo

– Recepcionista

– Salgadeira

– Técnico de enfermagem

– Vendedor

– Zelador

A Funtrab reforça que as vagas são atualizadas constantemente e podem ser preenchidas rapidamente. Os candidatos devem se organizar para garantir a participação nos processos seletivos e aumentar as chances de contratação.

