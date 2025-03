Jovem de 21 anos morre em acidente de trabalho em frigorífico de Naviraí

Um acidente de trabalho no setor de abate de bovinos do frigorífico JBS, em Naviraí, cidade localizada a 359 quilômetros de Campo Grande, resultou na morte de Alysson Leite Custódio, de 21 anos, nesta sexta-feira (21).

A dinâmica exata do acidente ainda não foi esclarecida. Segundo informações preliminares, funcionários relataram que, houve um tumulto no setor de abate e Alysson foi atingido por uma faca utilizada como instrumento de trabalho.

Alysson chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal de Naviraí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico. Após o incidente, a JBS paralisou o abate na unidade para que a Polícia Civil e o Núcleo de Perícia Técnica pudessem realizar os procedimentos de investigação no local. O corpo de Alysson foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame de necropsia.

A família aguarda a liberação do corpo para definir o horário e o local do velório e sepultamento. Em nota, a JBS lamentou o acidente e manifestou solidariedade à família:

“A JBS lamenta profundamente o falecimento de um de seus colaboradores da unidade de Naviraí. A companhia se solidariza com os familiares e amigos neste momento de dor e informa que está prestando toda assistência necessária à família.”

O caso segue sob investigação para determinar as circunstâncias exatas do acidente.

