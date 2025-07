Escolha de novos dirigentes do PT neste deve fortalecer base partidária em MS

O Processo de Eleição Direta – PED 2025 define neste domingo (6), a presidência do PT nacional e seus respectivos diretórios estadual, no qual Mato Grosso do Sul tem dois candidatos, e diretórios municipais em todo o país. O deputado federal Vander Loubet e Humberto Amaducci, atual vice, disputam no estado, e destacaram que independente do resultado, o sistema de votação é oportunidade de diálogo com respeito a base partidária.

Com a obrigação de cumprir a paridade de gênero (50% a 50%) em seus quadros, além dos respectivos presidentes, também haverá a renovação dos membros efetivos e suplentes das sanções partidárias eleitas no PED, dos Conselhos Fiscais e das Comissões de Ética. A posse é realizada no dia 14 de setembro pelo mandato de quatro anos.

Humberto Amaducci que já defendeu um presidente sem mandato eletivo, para se dedicar integralmente ao partido espera despertar os filiados com sua campanha militante. “Para que possamos ter uma direção que respeite nossa base partidária. Tenho certeza que temos grande apoio entre nossas maiores lideranças que são aquelas e aqueles que estão nas ruas das cidades, nos mercadinhos e supermercados, escolas, conjuntos habitacionais, espaços de cultura e lazer, quilombos, ocupações, retomadas e aldeias indígenas, assentamentos e nas iniciativas da economia solidária”.

Amaducci esteve junto a dirigentes municipais em 61 cidades, percorrendo cerca de 18 mil km. “É preciso voltar a ser um partido que faz política o tempo todo, não apenas em anos pares, não apenas em épocas eleitorais. Mas também queremos ganhar eleições, reeleger Lula presidente, disputar e vencer novamente o governo do Estado, ter fortes candidaturas ao Senado, fortalecer nossas chapas de Federais e Estaduais com homens e mulheres comprometidas e comprometidos com nossas bandeiras de luta”.

Já o deputado federal, Vander Loubet, que deve ser candidato ao Senado Federal em 2026 falou sobre o privilégio exercido pela democracia com um sistema de eleição direta para a escolha de suas lideranças. “Essa oportunidade de diálogo com os filiados em cada município é muito valiosa. Percorri quase todo o estado, visitei mais de 40 municípios nas últimas duas semanas e observei um PT cada vez mais maduro, determinado e engajado na reeleição do presidente Lula”.

O postulante ainda reforçou a defesa de três pilares que pretende aprimorar caso seja eleito. A organização partidária, que permite nos reconectar os filiados, comunicação interna, para aproximar os municípios com as direções estadual e nacional e formação política em parceria com o Instituto Perseu Abramo

Campo Grande

Concorrem pelo diretório municipal de Campo Grande o deputado estadual Pedro Kemp, a professora Maria Rosana e a atual secretária de organização do partido, Elaine Becker. Os filiados votarão na Escola Estadual Vespasiano Martins das 9h às 17h. Caso haja segundo turno, ele será realizado no dia 20 do mesmo mês.

O objetivo do partido é ampliar a presença nos espaços legislativos. No cenário geral, o PT trabalhará na reeleição de Camila Jara e na campanha de Vander Loubet ao Senado, além da reeleição do presidente Lula.

Nacional

A disputa pela presidência nacional do PT, promete ser uma das mais acirradas da história recente da legenda. cinco nomes concorrem, representando diferentes correntes e visões estratégicas sobre o futuro da sigla. Estão na disputa: Rui Falcão (Novo Rumo), Valter Pomar (Articulação de Esquerda), Romênio Pereira (Movimento PT), Washington Quaquá (CNB dissidente) e Edinho Silva (CNB – Construindo um Novo Brasil).

Por Carol Chaves e Bunna Paula

