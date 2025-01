Empresário Sizuo Uemura, de Dourados, morre aos 83 anos após luta contra o câncer

Sizuo Uemura, um dos principais empresários de Dourados, faleceu na manhã deste sábado (04), aos 83 anos. Ele lutava contra o câncer há sete anos e estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Natural de Bilac, no interior de São Paulo, Sizuo chegou a Dourados em 1952 e formou-se em Direito pela Universidade Federal de Bragança Paulista. Ao longo de sua carreira, se destacou no setor empresarial, sendo proprietário de diversas concessionárias, incluindo Fiat e Ford, além de atuar com locação de veículos, planos de saúde e serviços funerários.

Uemura também teve uma carreira política, tendo sido vereador de Dourados entre 1973 e 1977 e presidente da Associação Comercial e Empresarial da cidade.

Em 2010, foi um dos alvos da Operação Owari (ponto final, em japonês), que investigou fraudes em licitações ocorridas em 2009. Na operação, Uemura foi preso junto a vereadores, secretários e outros empresários, sendo acusado de participar de um esquema de fraude para controlar serviços públicos em diversos setores, com o apoio de políticos e servidores.