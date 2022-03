Motorista é sequestrado e amarrado no meio do mato na Capital

Um homem foi sequestrado na noite de quarta-feira (2), em um posto de combustível, na Avenida Duque de Caxias, saída para Corumbá, em Campo Grande.

A vítima estava abastecendo o carro, quando foi abordada por dois homens, o primeiro entrou do lado do passageiro com uma faca e outro na parte de trás com uma barra de ferro, os dois começaram a ameaçar o motorista e o fez dirigir pela cidade.

Os suspeitos obrigaram o motorista a usar entorpecentes e bebidas alcoólicas. Após inúmeras voltas pela cidade, o motorista foi direcionado para o bairro Dom Antônio Barbosa, no macro Anel Rodoviário, e o amarraram em uma cama encontrada em um lote baldio.

Depois de horas, o motorista conseguiu se soltar e encontrou uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local. Os policiais estão investigando o caso e procurando os autores.

Mais detalhes:

(Com Itamar Buzzatta)