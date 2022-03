Começam os trabalhos presenciais na Câmara de Vereadores de Campo Grande

O presidente da Câmara de Vereadores de Campo Grande, Carlos Borges (PSB), abriu os trabalhos presenciais na Casa de Leis, hoje (3), às 9h.

O horário de expediente de funcionamento da Casa volta ao horário normal no prédio do legislativo municipal. O líder do PSD muncipal, Otávio Trad, informou que o trabalho fica mais dinâmico e técnico até pela possibilidade de diálogo entre os vereadores de maneira presencial. “Hoje retornamos. Tivemos sessões remotas e, sem dúvida, para o rendimento melhor dos vereadores e dos servidores, o trabalho presencial é de fundamental importância”.

Candidatura de Marquinhos

Otávio Trad afirma que o PSD é “protagonista nas eleições de 2022”. “O partido escolheu Marquinhos Trad, prefeito de Campo Grande, que tem feito um bom trabalho e principalmente tido uma aprovação de mais de 85% da população da Capital.”

