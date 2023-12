Motorista é preso transportando 460 quilos de cocaína em tanque de caminhão

Um homem, que não teve identidade divulgada, foi preso na noite de ontem (31), transportando mais de 400 quilos de cocaína, escondidas no tanque de um caminhão, próximo a Guia Lopes da Laguna, a 233 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, o motorista confessou que receberia R$ 15 mil pelo transporte dos entorpecentes até a Capital sul-mato-grossense.

O flagrante aconteceu na Unidade Operacional da Polícia Rosoviária Federal (PRF), quando os agentes abordaram um caminhão M.Benz/ L. Durante a entrevista, os policiais desconfiaram do nervosismo apresentado pelo condutor, que disse estar transportando gasolina.

Diante da desconfiança, os policiais solicitaram o apoio da Polícia Militar com auxílio do cão farejador K9 Ava, que indicou a presença de drogas escondidas no tanque do caminhão. No compartimento, os policiais retiraram 460 quilos de cloridrato de cocaína.

Novamente interrogado após o flagrante, o motorista disse ter recebido o ilícito em Jardim e, que tinha missão de entregar a mercadoria em Campo Grande.

O preso, a cocaína e o caminhão foram encaminhados à Polícia Civil em Jardim.

