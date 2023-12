Após 50 dias, Serc/UCBD volta a quadra na Liga Nacional de Futsal

Após 50 dias treinando e aperfeiçoando taticamente, o time da Serc/ UCDB volta a quadra na Liga Nacional de Futsal. A equipe sul-mato-grossense enfrenta o São José Futsal (SP), no próximo sábado (03), às 19h, no ginásio Guanadizão, em Campo Grande.

Segundo informações da organização do torneio, a tabela do campeonato teve alterações para atender interesses da entidade como jogos internacionais da Seleção Brasileira de futsal.

A partida contra o Londrina, que seria na semana passada, foi adiada para o final do mês de julho.

O último confronto da Serc/UCDB foi contra Barateiro/Havan no empate de 2 a 2.

