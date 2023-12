Motorista morre após capotar e ser lançado de veículo na MS-147

Renato Augusto Soares, de 31 anos, morreu na noite de ontem (31), após capotar o veículo em que conduzia, na MS-147, próximo ao Distrito de Culturama, em Fátima do Sul, a 239 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do Portal MS News, o motorista voltava do trabalho, quando perdeu a direção do Ford Ka, saíndo da pista, capotando várias vezes. O corpo de Renato foi arremessado para fora do veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul, além da Polícia Militar de Culturama e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foram acionados para atender o acidente. Houve interrompimento de uma parte da rodovia, mas após o trabalho da perícia técnica, o local foi liberado para o fluxo normal de veículos na região.

