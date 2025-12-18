Jardim de Natal em Corumba reúne 17 presépios e convida público a escolher os vencedores

Concurso segue com votação presencial até 22 de dezembro e premia produções que valorizam tradição e criatividade artística

O Jardim de Natal virou cenário de encontro entre fé, arte e imaginação com a exposição dos 17 trabalhos inscritos no Concurso de Presépios 2025. A mostra permanece aberta ao público até a próxima segunda-feira, 22 de dezembro, período em que os visitantes podem participar da escolha das obras vencedoras por meio de votação presencial.

Para votar, é necessário apresentar documento oficial com nome completo, data de nascimento e CPF. Cada participante poderá registrar seu voto diretamente no local da exposição.

Os resultados serão divulgados no dia 23 de dezembro. Ao todo, o concurso vai distribuir R$ 10,2 mil em prêmios, divididos entre duas categorias. Em cada uma delas, os três primeiros colocados receberão R$ 2 mil, R$ 1,7 mil e R$ 1,4 mil, respectivamente. O pagamento será feito por depósito bancário, em até 60 dias após a divulgação oficial.

As obras estão organizadas nas categorias Presépio Tradicional e Presépio Temático. A primeira valoriza representações clássicas do nascimento de Jesus, com a presença essencial de Maria, José e o Menino Jesus, podendo incluir outros símbolos tradicionais como Reis Magos, pastores, anjo, estrela e animais.

Já a categoria Presépio Temático amplia o olhar sobre a tradição ao apresentar releituras criativas da Sagrada Família, com novas propostas de ambientação, linguagem visual e diálogo com diferentes contextos culturais.

O Concurso de Presépios 2025 tem como objetivo incentivar a produção artística local e preservar uma das expressões mais simbólicas do Natal, fortalecendo o vínculo entre cultura, religiosidade e identidade comunitária.

Na categoria Presépio Tradicional, participam as obras Estrela de Natal, de Edmilson Suares Cuellar; No berço da simplicidade, a maior luz!, de Adriana Suzan da Silva Costa; Jesus nasceu no Pantanal, de Maria José de Oliveira Mendes; Noite Feliz, de Milene Alves Cabral; Chácara do Menino Jesus, de Pedro Celso Sampaio da Silva; Esperança, de Rudineia A. Rodrigues Moretra; Da simplicidade brota a majestade, de Elenina Paula de Souza da Silva; Jesus, vida e luz, de Dilma Maria Franco Bruno; e Milagre da noite, de Elisangela Atagiba Geacopella.

Já na categoria Presépio Temático, concorrem O Natal Divertidamente, de Nanci Dias do Nascimento; Tempo, de Francisca Garcia da Silva; Natal Lego: a aventura da salvação, de Célio do Nascimento Soares; Pedrinhas de Belém, de Andreia de Souza; Manjedoura pantaneira, de Rita Auxiliadora Rodrigues; Jesus também é pantaneiro, de Maria do Carmo G. Goes Mendonça; Nasceu o Salvador, de Franciene Laís Medina da Silveira; e Um Natal para todos, de Elizabeth Banegas Negrete.

