Idoso é encontrado morto em lago de assentamento em Terenos

Foto: reprodução
Foto: reprodução

Um homem de 61 anos, identificado apenas como Salviano, foi encontrado morto no fim da tarde dessa quarta-feira (3), em um lago no Assentamento Santa Mônica, Retiro 1, em Terenos, município a 31 quilômetros de Campo Grande. O corpo foi localizado por adolescentes que nadavam no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 18h45 com a informação de que havia um corpo submerso próximo a uma ponte de madeira e a um bar. Ao chegarem, os militares confirmaram a morte e acionaram a perícia e a funerária.

Testemunhas relataram que, por volta das 14h30, jovens que entraram no lago perceberam a presença do corpo. A vítima vestia bermuda jeans e aparentemente estava presa entre pedras.

O irmão da vítima contou à polícia que esteve com Salviano no lago na noite anterior. Já na tarde de ontem, um amigo auxiliou na retirada do corpo da água.

A área foi preservada até a chegada da perícia criminal. O corpo foi encaminhado pelo serviço funerário ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Campo Grande, onde passará por exames que devem apontar a causa da morte.

O caso foi registrado na delegacia de Terenos como morte por causa indeterminada.

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Após 77 dias internada, mulher baleada pelo companheiro morre e se torna a 25ª vítima de feminicídio em MS

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *