Idoso é encontrado morto em lago de assentamento em Terenos

Um homem de 61 anos, identificado apenas como Salviano, foi encontrado morto no fim da tarde dessa quarta-feira (3), em um lago no Assentamento Santa Mônica, Retiro 1, em Terenos, município a 31 quilômetros de Campo Grande. O corpo foi localizado por adolescentes que nadavam no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 18h45 com a informação de que havia um corpo submerso próximo a uma ponte de madeira e a um bar. Ao chegarem, os militares confirmaram a morte e acionaram a perícia e a funerária.

Testemunhas relataram que, por volta das 14h30, jovens que entraram no lago perceberam a presença do corpo. A vítima vestia bermuda jeans e aparentemente estava presa entre pedras.

O irmão da vítima contou à polícia que esteve com Salviano no lago na noite anterior. Já na tarde de ontem, um amigo auxiliou na retirada do corpo da água.

A área foi preservada até a chegada da perícia criminal. O corpo foi encaminhado pelo serviço funerário ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Campo Grande, onde passará por exames que devem apontar a causa da morte.

O caso foi registrado na delegacia de Terenos como morte por causa indeterminada.

