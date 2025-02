Motorista é preso em fiscalização com 3,5 toneladas de agrotóxicos em caminhão

Na noite da última terça-feira (25), foram apreendidos 3.500 Kg de agrotóxicos de origem estrangeira pela a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na cidade de Eldorado.

Os policiais realizavam fiscalização quando abordaram um caminhão Iveco/Stralis e ao perguntarem para o condutor, ele disse que transportava uma carga de papel higiênico.

Ele confessou que também carregava agrotóxicos em Mundo Novo. Depois disso, foram apreendidos 110 sacos e 80 galões com agrotóxicos de origem estrangeira. O motorista foi preso e encaminhado à Polícia Civil em Eldorado.

