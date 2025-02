Enfermeira sofre tentativa de estupro após homem invadir UPA da Capital

Na madrugada desta quarta-feira (26), um homem tentou estuprar uma enfermeira na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Universitário, em Campo Grande.

De acordo com boletim de ocorrência, a vítima estava saindo do banheiro quando foi abordada pelo homem que tampou sua boca e tentou enforcá-la. Segundo testemunhas e colegas no local, ele não tentou roubar nada, apenas mandava a mulher ficar quieta enquanto tentava a arrastar a vítima para o banheiro.

Colegas viram a situação e tentaram impedir o homem de cometer a agressão e prenderam ele, mas o homem que fugiu do local.

Imagens das câmeras de segurança mostram o rosto do suspeito e indicam que ele circulava livremente por dentro da unidade. A enfermeira teve ferimentos na mão e dores no pescoço.

O caso foi registrado como lesão corporal e tenttiva de estupro. A ocorrência foi registrada na 4ª Delegacia de Polícia Civil.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.