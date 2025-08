Motorista é preso em Campo Grande com mais de 1 tonelada de drogas escondidas em carreta

Um motorista de carreta foi preso nesse sábado (2) em Campo Grande, transportando aproximadamente 103 quilos de cocaína e 1,1 tonelada de maconha. O flagrante aconteceu após uma denúncia não anônima feita por um morador da região do Jardim Noroeste, que desconfiou da adulteração da placa do veículo.

Segundo o Batalhão de Choque da Polícia Militar, o denunciante informou pessoalmente aos policiais que havia visto uma carreta com a placa do cavalo mecânico parcialmente coberta com adesivos, impedindo a leitura correta dos caracteres. O veículo havia acabado de sair de um posto de combustíveis na região.

Com base nas informações, os militares iniciaram buscas e encontraram a carreta ainda dentro do perímetro urbano da Capital. Durante a abordagem, o motorista demonstrou nervosismo e deu respostas contraditórias sobre o tipo de carga que transportava. Questionado sobre a placa adulterada, ele alegou que queria evitar ser flagrado na rodovia com excesso de peso. No entanto, acabou confessando que havia drogas escondidas na cabine e na carroceria.

Durante a vistoria, os policiais localizaram 96 tabletes de cocaína na cabine e 34 fardos de maconha na carroceria. O motorista relatou que a carga foi transferida para a carreta por meio de duas caminhonetes durante a madrugada e que o destino final seria a cidade de São Paulo. Pelo transporte, ele afirmou que receberia R$ 90 mil.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), junto com o entorpecente. Conforme pesagem oficial, foram apreendidos 102,9 kg de cocaína e 1.102 kg de maconha.

Ainda conforme informações da polícia, o prejuízo estimado ao tráfico de drogas ultrapassa R$ 10 milhões, configurando mais um duro golpe contra o crime organizado no estado. As investigações agora buscam identificar os responsáveis pela logística e pelo fornecimento da droga.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais