Chikungunya faz 16 vítimas em Mato Grosso do Sul e atinge mais de 13 mil pessoas em 2024

O número de mortes causadas pela chikungunya em Mato Grosso do Sul subiu para 16 em 2024, conforme aponta o boletim epidemiológico divulgado nesta semana pela Secretaria Estadual de Saúde. Somente na última quinta-feira (31), quatro novos óbitos foram confirmados.

Entre as vítimas está a mais jovem registrada até agora, uma mulher de 28 anos, moradora de Iguatemi, que não tinha nenhuma comorbidade. Ela apresentou os primeiros sintomas no fim de março e morreu no dia 14 de abril. As outras três mortes ocorreram em Maracaju, município que concentra o maior número de óbitos pela doença no Estado, com um total de seis vítimas fatais. Foram duas mulheres, de 66 e 86 anos, e um homem de 53 anos, todos com histórico de hipertensão, e uma das mulheres também tinha obesidade e diabetes.

Ainda segundo o boletim, Mato Grosso do Sul acumula mais de 13,6 mil casos prováveis de chikungunya em 2024, sendo que 6,6 mil foram confirmados por meio de exames laboratoriais. O levantamento também aponta que 70 gestantes já foram infectadas pelo vírus no Estado neste ano.

Incidência por municípios

Nos últimos 14 dias, os municípios de Figueirão e Antônio João apresentaram alta incidência da doença. Já as cidades de Jateí, Nioaque, Inocência, Anastácio, Maracaju, Deodápolis, Sonora e Jaraguari foram classificadas com incidência média.

As autoridades de saúde reforçam o alerta para a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da chikungunya, dengue e zika, e pedem que a população procure atendimento médico ao apresentar sintomas como febre alta, dor intensa nas articulações, fadiga e manchas vermelhas pelo corpo.

