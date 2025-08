Homem é esfaqueado após discussão por celular perdido no bairro Moreninhas III

Um homem de 34 anos foi esfaqueado quatro vezes na noite desse sábado (2), após uma discussão motivada pelo desaparecimento de um celular, no bairro Vila Moreninhas III, em Campo Grande. A vítima foi socorrida consciente e encaminhada com ferimentos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) das Moreninhas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor do crime, que seria de nacionalidade venezuelana, teria iniciado uma briga com a vítima, a acusando de ter perdido o aparelho. Durante a discussão, ele desferiu quatro golpes de faca que atingiram as costas, pernas e o pé do homem.

Após o ataque, o agressor fugiu do local. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e encontrou vestígios de sangue na cena do crime, o que ajudou a confirmar o relato da vítima. O homem ferido foi atendido pela equipe médica da UPA e permanece internado com quadro clínico estável.

O caso foi registrado na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada) como homicídio simples na forma tentada. A Polícia Civil investiga o caso e tenta localizar o suspeito.

