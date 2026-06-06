Jovem é morto em confronto com o Batalhão de Choque em Campo Grande

Caso ocorreu durante patrulhamento na madrugada deste sábado (6), no Jardim Tijuca, e foi registrado como morte decorrente de intervenção legal de agente do Estado

O jovem identificado como M.O.M.S., de 19 anos, morreu após desobedecer às ordens policiais e apontar uma arma na direção de equipes do Batalhão de Choque, na madrugada deste sábado (6), no Jardim Tijuca, em Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela assessoria da corporação, por volta das 4h45, durante patrulhamento pela região, nas proximidades do cruzamento das ruas Ana Álvares Pires e Dantas Barreto, os policiais identificaram o jovem, que possuía diversas passagens pela polícia.

Conforme a versão apresentada pela Polícia Militar, o suspeito desobedeceu às ordens da equipe e apontou a arma na direção dos agentes, que reagiram aos disparos. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Com ele, os policiais apreenderam uma pistola Taurus TS9 calibre .40 e uma motocicleta Honda CG 125 Fan, de cor preta e placa HTK-8E70, que possuía registro de roubo/furto.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado contra agentes de segurança pública, porte ilegal de arma de fogo, receptação, resistência e desobediência, além da formalização do procedimento referente à morte decorrente de intervenção legal de agente do Estado.

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