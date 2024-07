Motorista é multado em R$ 20 mil por transporte de agrotóxicos vencidos na MS-382

Na última sexta-feira (5), um motorista identificado apenas como Ênio, de 53 anos, foi multado em R$ 20 mil por transportar agrotóxicos vencidos desde 2020. A abordagem ocorreu na MS-382, nas proximidades de Guia Lopes da Laguna, a 233 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações da Polícia Militar Ambiental (PMA), uma equipe estava realizando fiscalizações de rotina quando interceptou a caminhonete L 200 conduzida por Ênio. Durante a inspeção do veículo, foram encontradas diversas embalagens de produtos químicos, tanto líquidos quanto em pó, de diferentes marcas.

O que mais chamou a atenção dos policiais foi o fato de que alguns desses agrotóxicos estavam com a data de validade expirada desde 2020. Além disso, os produtos não possuíam notas fiscais e estavam sendo transportados de forma inadequada, violando as normas de segurança para o transporte de substâncias químicas.

Diante das irregularidades, todo o material foi apreendido e o motorista foi conduzido à sede da PMA em Jardim. No local, foram adotadas as medidas administrativas cabíveis e elaborados os autos de infração e apreensão, culminando na aplicação da multa de R$ 20 mil.

O transporte inadequado e a falta de documentação fiscal de agrotóxicos são infrações graves, que colocam em risco a saúde pública e o meio ambiente. A PMA reforça a importância das fiscalizações para coibir práticas ilícitas e garantir a segurança da população e do ecossistema.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: