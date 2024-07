Homem é preso em Chapadão do Sul por suspeita de emboscada e tentativa de homicídio contra motoentregador

Neste sábado (6), um homem de 30 anos foi preso pela Delegacia de Chapadão do Sul, a 331 quilômetros de Campo Grande, por suspeita de perseguir e atirar em um motoentregador na última quinta-feira (4). O crime ocorreu por volta das 22h, quando a vítima, de 23 anos, realizava sua última entrega do dia.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação aponta que o ataque pode ter sido uma emboscada. Logo após o atentado, a equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG) iniciou diligências e conseguiu identificar o suspeito. Os policiais coletaram provas adicionais sobre a autoria do crime e apreenderam a arma de fogo, que possivelmente foi usada no atentado, na casa do homem.

O suspeito, que possui oito registros policiais, foi preso e encaminhado para a delegacia. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.

conforme o registro policial, a vítima estava na Avenida das Garças quando foi surpreendida por um homem encapuzado, escondido atrás de uma árvore. O atirador efetuou disparos contra o motoentregador, que abandonou a motocicleta e o celular para tentar fugir. O rapaz foi atingido por dois disparos e o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro. Ele foi levado para atendimento médico e passou por uma cirurgia na sexta-feira (5). Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Segundo informações da imprensa local, na comanda encontrada com o motoentregador havia um recado para que ele não buzinasse. No endereço da entrega, os moradores negaram ter feito qualquer pedido, levantando a suspeita de que a entrega teria sido uma armadilha para atrair a vítima ao local do ataque.

A Polícia Civil continua a investigação para esclarecer todos os detalhes do crime e confirmar a autoria. A prisão do suspeito é um passo importante para a elucidação do caso e a garantia de justiça para a vítima.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: